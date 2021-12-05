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Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в феврале – эксперт

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в середине февраля. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков.

«Средний инкубационный период у "омикрона" - два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января - начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», - цитирует его ТАСС.

Говоря о числе выявляемых случаев заражения, Евгений Тимаков отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют. «Потому что "омикрон" у тех кто болел или вакцинировался, вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания, и люди просто не тестируются с легкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле», - пояснил он.