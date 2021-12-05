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Первые случаи заражения подвидом омикрон-штамма COVID-19 ВА.2 выявили в России

Случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2 выявили в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19.

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.