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Предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак поддержали в Госдуме

В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак. Как сообщается на федеральном сайте партии, в законодательство планируют внести изменения по формированию ответственного отношения к животным у самих владельцев.

Фото: er-gosduma.ru

Речь идет о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе - безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.

«Сегодня ответственность как с стороны должностных лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами животных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для чиновников за несоблюдение законодательства об ответственном отношении с животными и за неисполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Помимо уголовной ответственности будут серьезные штрафы – до 200 тысяч рублей», - пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснется и хозяев питомцев.

«30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак – то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое является, которое называется самовыгул, а за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных», - добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнерства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла «Единая Россия».

Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, необходимо выработать сбалансированные решения, которые защитят людей от нападения собак и не позволят перейти к необоснованному умерщвлению животных или живодерским методам отлова.

«Мы говорим сегодня о регистрации животных, которые проходят систему отлова, вакцинации и возврата, чтобы избежать возможности их повторного отлова», - считает Александр Хинштейн.

Еще одно предложение - создание временных приютов для бездомных животных в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Провели анализ последствий ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае. Смыло дома, люди уехали во временные пункты дислокации, собаки остались на улице. Люди возвращаются, работают волонтеры, поэтому МЧС начинают отлавливать. Необходимо предусмотреть финансирование таких приютов», - отметил замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Игорь Кастюкевич.

В партии напомнили, что 9 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных - это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах. Документ уже получил положительный отзыв правительства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспеченности приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.