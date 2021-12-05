Предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак поддержали в Госдуме

В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак. Как сообщается на федеральном сайте партии, в законодательство планируют внести изменения по формированию ответственного отношения к животным у самих владельцев.
Фото: er-gosduma.ru
Речь идет о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе - безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.
Эта мера коснется и хозяев питомцев.
«30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак – то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое является, которое называется самовыгул, а за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных», - добавил он.
По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнерства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла «Единая Россия».
Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.
По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, необходимо выработать сбалансированные решения, которые защитят людей от нападения собак и не позволят перейти к необоснованному умерщвлению животных или живодерским методам отлова.
Еще одно предложение - создание временных приютов для бездомных животных в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В партии напомнили, что 9 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при создании приютов для животных - это поможет привлечь частные инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких объектах. Документ уже получил положительный отзыв правительства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. Как отмечают авторы документа, обеспеченности приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.