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Украинского диверсанта взяли в плен российские спецслужбы

Российские спецслужбы взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался проникнуть на территорию России. Об этом на заседании Совета безопасности сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Он сказал, что две диверсионные группы вошли на территорию России из самопровозглашенной Луганской народной республики и со стороны Мариуполя.

«В результате боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих был захвачен в плен», - отметил глава ФСБ.

Напомним, сегодня утром силовики предотвратили нарушение госграницы группой украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны и ФСБ, во время перестрелки на территорию России зашли две боевых машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. Обе БМП удалось подбить. Пять членов группы уничтожили, среди российских военных пострадавших нет.