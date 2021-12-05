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Совет министров Северных стран приостановил сотрудничество с РФ и Белоруссией

Совет министров Северных стран принял решение о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией сегодня, 4 марта. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Совет министров Северных стран приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией», - цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что меры были предприняты в ответ на начало спецоперации России на территории Украины. Это означает, что все программы, проекты и деятельность в России и Белоруссии приостановлены до дальнейшего уведомления.

Сотрудничество Совета министров Северных стран в России осуществляется с 1995 года. «Результатом этой деятельности стали сотни проектов в таких областях, как здравоохранение, окружающая среда и климат, журналистика и средства массовой информации, а также встречи представителей Северных и российских парламентариев. Целью этого сотрудничества всегда было укрепление доверия, взаимопонимания и развития в регионе», - говорится в пресс-релизе.

Совет министров Северных стран - это межправительственный форум, созданный после Хельсинского договора. Целью является содействие сотрудничеству Северных стран. В него входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.