Европейские политики выдвинули Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира

Ряд европейских политиков выступили с инициативой наградить Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году. Это следует из их письма, опубликованного на специальном сайте nobelprizeforukraine.
Действующие и бывшие политики, члены Европарламента обратились с просьбой к Норвежскому нобелевскому комитету пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года и продлить сроки подачи заявки. Это необходимо, чтобы успеть внести в список Владимира Зеленского, так как фактически прием заявок уже завершен, сообщает РИА Новости
«Мы обращаемся к комитету с просьбой продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы позволить выдвинуть президента Зеленского и украинский народ на Нобелевскую премию мира», - говорится в обращении политиков.
Ранее пресс-служба Норвежского нобелевского комитета сообщала, что на Нобелевскую премию мира в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.