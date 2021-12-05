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Володин предложил заявившему о смерти Жириновского сенатору сложить полномочия

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Владимира Жириновского, сложить полномочия. Обращение к сенатору и журналистам он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Совет Федерации РФ. Александр Пронюшкин

Сенатору Александру Пронюшкину 34 года, он представляет в Совфеде Владимирскую область. С 2012 года он состоит в ЛДПР, с сентября 2016 по 2017 год являлся заместителем координатора Муромского отделения ЛДПР, а позже возглавил его, сообщает РБК.

«Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», – написал Володин.

Обращаясь к СМИ, спикер Госдумы заявил: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления».