Володин предложил заявившему о смерти Жириновского сенатору сложить полномочия

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Владимира Жириновского, сложить полномочия. Обращение к сенатору и журналистам он написал в своем Telegram-канале.
Фото: Совет Федерации РФ. Александр Пронюшкин
Сенатору Александру Пронюшкину 34 года, он представляет в Совфеде Владимирскую область. С 2012 года он состоит в ЛДПР, с сентября 2016 по 2017 год являлся заместителем координатора Муромского отделения ЛДПР, а позже возглавил его, сообщает РБК.
«Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», – написал Володин.
Обращаясь к СМИ, спикер Госдумы заявил: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления».