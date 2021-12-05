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На российско-эстонской границе в Псковской области исчезла очередь из грузовиков

Очередь из большегрузов, следующих на выезд из России в Эстонию через участок государственной границы в Псковской области, полностью исчезла. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) на 18 апреля.

Так, за сутки через пункт пропуска «Куничина Гора» на границе России и Эстонии в Печорском районе таможенники выпустили из России 67 автомобилей, въехали в РФ - 81. В пункте пропуска «Шумилкино» российская таможня за сутки оформила 69 большегрузов на въезд в Россию и 54 на выезд, сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

При этом на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе псковские таможенники оформили на въезд в страну 140 автомобилей, на выезд - 130. На границе Латвии и России в пункте пропуска «Бурачки» за сутки таможенники выпустили из страны 92 фуры, въехали в Россию - 193 грузовых автомобиля.

Как сообщалось, скопление грузовиков на границе РФ в Псковской области со странами Прибалтики держалось около трех недель.