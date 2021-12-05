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В России и мире

Депутат Госдумы анонсировала автоматическую индексацию пенсий

06.05.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ в России произведут автоматически, никаких заявлений гражданам писать не нужно. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», - приводит слова Бессараб телеканал «Москва 24».

Ранее на заседании Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников примут в ближайшее время. Вместе с тем в СМИ появились сообщения, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) в РФ могут проиндексировать на 9%.

Бессараб подтвердила, что сейчас этот показатель действительно обсуждается в профильных комитетах Госдумы и в правительстве РФ. «Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», – рассказала депутат.

Она напомнила, что 27 апреля президент РФ дал поручение парламентариям проработать необходимые поправки и правовые механизмы для внепланового повышения пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в кратчайшие сроки.

Теги: #пенсии #индексация #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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