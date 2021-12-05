В России и мире

В Риге возложенные на 9 мая цветы у памятника Освободителям убрали тракторами

В Риге местные власти приказали убрать цветы, принесенные к памятнику Освободителям на День Победы, при помощи тракторов, сообщает РИА «Новости». На фотографиях, опубликованных в соцсетях местных жителей, видно, что цветами были уложены все ступени к памятнику — доступ к самому памятнику был перекрыт согласно местному закону о запрете проведения мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы. Доступ к памятнику был перекрыт ограждениями с латвийскими и украинскими флагами.

Как передает «Газета.ру», фотографию с трактором, который ковшом убирает принесенные людьми цветы, опубликовал в соцсетях депутат рижской думы Константин Чекушин.

«Лицо новой рижской думы», — подписал Чекушин.