Дмитрий Медведев рассказал, каким видит следующий этап развития России

Россия за последние два десятилетия изменилась, и сегодня перед страной стоят уже другие задачи. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью «Ведомостям».

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По словам зампреда Совбеза, период, когда главным ориентиром была модернизация, стал основой для дальнейшего развития. Тогда речь шла об обновлении производственной базы, развитии инновационной экономики и технологической кооперации. Теперь требования к развитию страны стали более высокими.

«Лидерство — это планка, которая существенно выше первых двух. Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках», — заявил Дмитрий Медведев.

Одним из важных направлений развития страны зампред Совбеза назвал обеспечение безопасности в цифровой сфере. По его словам, киберпространство давно стало самостоятельной зоной противостояния, поэтому защита от трансграничных угроз требует международного взаимодействия и сотрудничества с зарубежными партнерами.

«Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве», — отметил Дмитрий Медведев.

Отдельно в интервью он остановился на изменениях в обществе. Зампред Совбеза отметил, что за 20 лет россияне прошли через серьезные испытания и стали более сплоченными. Одним из главных общественных запросов он назвал социальную справедливость.