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Пароль «коза»: школьница отдала мошенникам 15 млн рублей, чтобы защитить родителей

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В Чебоксарах школьница поверила аферистам и отдала им семейные накопления, чтобы спасти родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Чувашии.

Все началось 8 сентября — десятикласснице позвонили неизвестные, которые сообщили о посылке, которую курьер готов доставить на дом. Девушка знала, что ее мать ждет отправление, и, не заподозрив обмана, сообщила аферистам код из СМС.

Затем на связь вышли другие участники схемы. Преступница представилась девушке сотрудницей силовых структур и запугала ее — якобы из-за «незадекларированных» денег, хранящихся дома, у ее родителей будут некие проблемы. По указке мошенников школьница провела в квартие «видеообыск».

Следуя указаниям, девушка нашла дома 15 миллионов рублей и показала их по аферистам. Ей пообещали, что после «декларирования» купюры сразу вернут, пишет «Газета.ru». Поверив, десятиклассница на такси доехала до Цивильского округа и передала курьеру все деньги — паролем для передачи было слово «коза». Обо всех этих событиях она рассказала близким лишь на следующий день.

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