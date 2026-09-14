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Минприроды разработало меры для снижения рисков нападения медведей

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Минприроды рекомендовало региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам, заявили в министерстве.

«Существенно сократить количество конфликтов можно за счет мер профилактики. Прежде всего это исключение доступа к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях, поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что животное быстро привыкает к легкой еде и перестает бояться человека, тогда как именно страх — главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии, пишет РИА Новости

Минприроды призвало информировать жителей региона и туристов о правилах поведения на природе и оперативно предупреждать их о появлении медведей в местах массового пребывания людей.

Начиная с августа эти хищники стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев зафиксировали в Бурятии, Хакасии, Иркутской области, Туве, Республике Алтай, Кузбассе, Красноярском крае и на Сахалине. По последним данным, от нападений медведей погибли пять человек. 

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