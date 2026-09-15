Глава Chevron предупредил о наступлении мирового топливного кризиса

Руководитель одной из крупнейших американских нефтяных компаний Chevron предупреждает о наступлении мирового топливного кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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По словам главы Chevron Майка Вирта, «механизмы, которые могли смягчать риски по цене и поставкам, в значительной степени исчерпаны, и у системы больше нет резервов, которые были в начале конфликта с Ираном». Он признал, что в ближайшее время сложно представить быстрое снижение цен на топливо.

Эксперты также заявляют, что из-за продолжающегося конфликта ситуация рискует выйти из под контроля. Цены на дизель в США достигли рекордных $6,23 за галлон, а цены на бензин выросли до $4,32 за галлон (3,79 литра), отмечает WSJ.

В материале газеты уточняется, что коммерческие запасы топлива в мире истощались в течение последних шести месяцев, в то время как стратегические запасы почти исчерпаны. Кроме того, Саудовская Аравия ранее объявила о закрытии нефтепровода Восток - Запад, который использовался для обхода Ормузского пролива, после серии атак беспилотников. Мощность нефтепровода насчитывает до семи миллионов баррелей нефти в сутки.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций, пишет ТАСС.