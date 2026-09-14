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Уроженка Москвы Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира

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Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина официально вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации. Она набрала 9901 рейтинговое очко и, опередив белоруску Арину Соболенко (7875), поднялась на первую строчку.

В субботу Рыбакина победила Соболенко в финале турнира Большого шлема US Open-2026, но уже после победы в четвертьфинале стало известно, что представительница Казахстана возглавит мировой рейтинг.

Соболенко находилась на вершине рейтинга на протяжении 99 недель, пишет «Интерфакс».

Рыбакина родилась в Москве, до 2018 года выступала под флагом РФ.

Третье место в рейтинге WTA по-прежнему занимает Джессика Пегула, четвертое – Кори Гауфф (обе – США). Пятую строчку удерживает за собой россиянка Мирра Андреева, шестую – Линда Носкова из Чехии.

Украинка Элина Свитолина поднялась с девятого места на седьмое, Каролина Мухова (Чехия) опустилась с седьмого на восьмое, Ига Швентек (Польша) – с восьмого на девятое. В топ-10 попала Марта Костюк (Украина), поднявшись с 11-го на десятое место.

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