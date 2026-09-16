Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины, из-за которой погибли собаки

Россельхознадзор потребовал изъять из оборота серию вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли собаки, следует из письма ведомства, направленного производителю «Ветбиохиму».

«Принято решение об изъятии из обращения <...> препарата для ветеринарного применения "Мультикан-8" (серия 20, срок годности 01.2028)», — говорится в тексте.

Служба обязала производителя предоставить документы, подтверждающие факт уничтожения этой партии вакцины.

Жалобы на побочные реакции и гибель животных после введения препарата стали появляться в середине августа. Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологии при производстве вакцины, пишет РИА Новости.

В конце прошлого месяца ведомство приостановило обращение нескольких серий «Мультикана», а прокуратура начала внеплановую проверку.