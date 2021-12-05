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Иммунолог спрогнозировал скорое окончание пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона «кентавр», представляющего собой «живую вакцину», рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что новый распространяющийся вариант «кентавр» более заразный, и, по мнению специалиста, вирус быстро «проиммунизирует» население.

«И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — приводи слова Жемчугова РИА Новости.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.