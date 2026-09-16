В вакцине, из-за которой гибли собаки, нашли смертельный вирус

Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины «Мультикан-8», из-за которой гибли собаки, смертельный для них вирус болезни Ауески, сообщили в ведомстве.

«Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной», — говорится в сообщении.

Как ранее сегодня стало известно из письма ведомства производителю, серию потребовали снять с продажи, а произведенные партии — уничтожить, предоставив подтверждение.

Сообщения о побочных реакциях и гибели животных после введения препарата стали появляться в середине августа. Как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по предварительным данным, причиной могло стать нарушение технологии на производстве. В конце прошлого месяца ведомство приостановило обращение нескольких серий «Мультикана», а прокуратура начала внеплановую проверку, пишет РИА Новости.

Вакцину с 1996 года производит ООО «Ветбиохим», в среднем ее оборот составляет более двух миллионов доз в год. По данным компании, 20-ю серию объемом 60 тысяч доз реализовали более чем в десяти регионах, при этом первые жалобы начали поступать из Ярославской области.