В России к 2035 году планируют создать семь супертюрем

Семь современных мультирежимных учреждений ФСИН, которые должны прийти на смену старым исправительным колониям, планируют построить в России до 2035 года. Подробности ситуации рассказали в ТАСС со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы».

Каждое из таких учреждений будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима.

«Программой планируются выполнение проектных работ и последующие строительство <...> семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5 380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест», - говорится в новой редакции ФЦП, утвержденной 20 августа. В прежней редакции речь шла лишь о трех учреждениях объединенного типа (УОТ).

Новые учреждения построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и два на Дальнем Востоке - в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из них будет рассчитано на 3 тысячи мест (в Херсонской области - на 2,5 тысячи).

Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году, в Калужской области - к 2031 году, остальные пять планируют открыть к 2035 году.

В Калуге супертюрьма объединит следственный изолятор и несколько участков исправительных колоний. Помимо помещений для содержания заключённых, комплекс должен включать залы судебных заседаний, а также помещения для прокуратуры, адвокатов и общественных наблюдательных комиссий, гостиницу для посетителей.

Как сообщает Kaluga-poisk.ru, ранее под супертюрьму выделили участок на северной окраине Калуги. На фоне этого в 2024 году жители ближайших посёлков, в том числе с многодетными семьями, создали петицию против этого строительства. Тогда же люди обращались к правозащитнику Юрию Зельникову. «Даже супер-тюрьма не всем по душе», - написал тогда омбудсмен в соцсети и поставил смайлик с закатанными вверх глазами.

Стоимость строительства одного такого учреждения предварительно оценивают в 13-20 млрд рублей.