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Воздушная тревога объявлена по всей Украине - СМИ

Воздушная тревога звучит по всей Украине утром 15 октября. Об этом сообщает украинский телеканал «Пятый».

«Воздушная тревога звучит по всей Украине», - приводит РИА Новости сообщение телеканала.

Ранее областные администрации ряда регионов Украины также сообщали о воздушной тревоге, в том числе она объявлена в Киеве.

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Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.