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Какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ, рассказали в Госдуме

Заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, могут быть закрыты по закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Гей-клубы следует считать именно такими заведениями, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.

«Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться», - цитирует Нину Останину РИА Новости.

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По мнению парламентария, гей-клубы относятся именно к таким заведениям.

«Гей-клубы - это те самые места, где, как правило, встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию… Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», - отметила она.

При этом Останина уточнила, что законопроект распространяется только на пропаганду. «Речь идёт о пропаганде, речь идёт не о людях, которые имеют нетрадиционную ориентацию, они как жили, так и будут жить дальше», - добавила она.