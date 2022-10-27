Общество

Псковские депутаты поддержали запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Постановление в поддержку проекта федерального закона, разработанного для установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также для защиты детей от деструктивной информации, приняли депутаты Псковского областного Собрания. Законопроект направлен на практическую реализацию норм, закреплённых в новой редакции Конституции Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов подчеркнул, что инициативу поддержали все депутаты Государственной Думы, включая руководителей фракции.

«Есть опасения, что закон будет выступать, как карательный инструмент. Кто будет гарантировать, что мы не будем выносить из библиотеки Эмиля Золя и Владимира Набокова?» – выступил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук.

Согласно проекту закона, нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия «демонстрация» и «пропаганда».

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов Госдумы, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Всего изменения коснутся пяти законов: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; № 2124-I «О средствах массовой информации»; закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; закон № 38-ФЗ «О рекламе»; закон № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Также парламентарии поддержали проект закона с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

За запрет пропаганды ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.

За запрет пропаганды педофилии: 200 тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. - для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. - 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ.

Федеральную инициативу поддержали 22 псковских депутата, 1 воздержался от голосования.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на ближайшее время.