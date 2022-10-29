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В Южной Корее объявили национальный траур из-за трагедии во время празднования Хэллоуина

Президент Южной Кореи объявил национальный траур из-за трагедии во время празднования Хэллоуина в столице страны.

Погиб 151 человек, 82 пострадали, среди погибших - 19 иностранцев, есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана, погибли и 4 россиянки, сообщает РИА Новости.

Агентство Рёнхап сообщало, что многие перенесли остановку сердца.

Причины давки официально пока не озвучивались. Она началась в тесном переулке - его ширина около 4 метров, дорога с уклоном и неровностями, начало давки попало на видео.

В переулке было много мусора и разлито «что-то скользкое», сообщали очевидцы;

Местные власти уже получили больше 350 заявок о пропавших без вести в районе Итхэвон, где отмечали Хэллоуин.

Хоть давка и началась еще вечером в субботу, после 22:00, заявки о без вести пропавших стали принимать только к 5:00.

Ночью власти Сеула разослали экстренное сообщение, в котором попросили всех, кто еще находится в районе инцидента, разойтись по домам. Местное ТВ со ссылкой на источник сообщало, что несмотря на уже возникшую давку, люди в районе Итхэвон продолжали скапливаться в «узком переулке».

В мире выражают соболезнования, среди прочих высказались глава дипломатии ЕС Боррель, Байден, канадский премьер Трюдо.

Эта давка стала самой страшной трагедией в Южной Корее со времен крушения парома "Севоль" (2014), когда погибли 304 человека - в основном старшеклассники.