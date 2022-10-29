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Три россиянки погибли из-за давки во время празднования Хэллоуина в Южной Корее

Погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год.

«Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения», - цитирует РИА Новости посольство РФ в Сеуле.

Данные о всех трех погибших посольству подтвердила полиция Южной Кореи.

В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

Напомним, инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца.