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Российскую учительницу наказали за вовлечение детей в издевательство над одноклассноком

Женщина, работавшая на тот момент учительницей начальных классов в Красногорском районе Удмуртии, принуждала учеников гимназии издеваться над одноклассником, сообщает Telegram-канал объединённой пресс-службы судов региона.

У преподавательницы и ребенка возник конфликт на почве дисциплины. Россиянка решила проучить ученика и вовлекла в происходящее других детей. Издевательства продолжались с сентября по ноябрь 2021 года — женщина заставляла второклассников ставить мальчика коленями на горох и избивать его тонкой веткой.

Свою вину учительница признавать отказалась. Ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов. Поданную женщиной апелляцию суд отклонил, указав, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение.