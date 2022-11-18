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В Ленобласти разыскивают мужчину, выстрелившего в голову сотруднику полиции

В Ленобласти разыскивают мужчину, выстрелившего в голову следователю полиции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области введён план-перехват для поимки мужчины, подозреваемого в стрельбе по полицейскому в Кировске. По предварительным данным, он попал сотруднику в голову, кисть и в спину.

Предположительно, 54-летний преступник вооружён несколькими видами огнестрельного оружия, в том числе карабином сайга. После стрельбы по сотруднику на улице Победы он скрылся с места на чёрном автомобиле BMW. Полицейского госпитализировали в тяжёлом состоянии. Розыск продолжается.