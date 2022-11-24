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Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных отключениях электричества из-за дефицита. По ее словам, электроэнергии не хватает в Балтийском регионе и северных странах Европы.

«Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт», — приводит слова политика РИА Новости.

По её словам, в настоящее время несколько важных электростанций не работают.

«Например, четвертый реактор на АЭС Ringhalls и третий реактор на АЭС Oskarshavn в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС "Олкилуото" не запустился, а наша Аувереская электростанция снова на ремонте», — объяснила премьер-министр.

По ее мнению, в ближайшей перспективе у республики есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления электроэнергии.

«Нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены проводить региональные отключения электроэнергии», — сказала она.