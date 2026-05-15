Путин поручил предоставлять медпомощь участникам СВО вне очереди

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязует предоставлять участникам спецоперации (СВО) медицинскую помощь вне очереди. Соответствующий документ 15 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, участники СВО, бойцы, которые отражали вторжение Украины на территорию РФ, а также члены их семей получат право на внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. Им также будет оказана бесплатная психологическая и психолого-психотерапевтическая помощь.

Кроме того, для военнослужащих и их родных предусмотрены льготы при посещении культурных и спортивных учреждений. Им также будут помогать в приоритетном трудоустройстве и профессиональном обучении, предоставлять дополнительные гарантии получения бесплатной юридической помощи.

Отдельные меры касаются детей участников СВО. Их будут зачислять в приоритетном порядке в детские сады и школы, максимально приближенные к месту жительства семьи. Помимо этого, для них предусмотрено бесплатное питание в школах и колледжах, бесплатные занятия по дополнительным образовательным программам и льготные путевки в детские лагеря.

Семьям бойцов также компенсируют плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях и группах продленного дня или полностью освободят от нее.

Для участников СВО, проживающих в газифицированных населенных пунктах, предусмотрена субсидия не менее 100 тыс. рублей. Деньги можно потратить на приобретение газового оборудования и проведение работ по подключению к сетям.

Указ вступает в силу со дня подписания. Меры поддержки будут действовать как минимум до конца года, следующего за годом окончания СВО, а для получивших инвалидность бойцов и семей погибших — бессрочно, пишут Известия

