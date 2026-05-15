На Земле началась новая магнитная буря

Магнитная буря обрушилась на Землю в пятницу и продолжится в субботу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, геомагнитное возмущение уровня G2 началось 15 мая в 6 часов утра и продолжалось до 9.00. Далее – до полудня – магнитосферное возбуждение сохранится, но будет не сильным и не превысит «желтой» отметки.

Затем космическая погода улучшится, в следующий раз к «желтой» отметке приблизится к 21 часу, а уже в 6 часов утра 16 мая на Земле произойдет новая магнитная буря уровня G1, которая продлится в течение трех часов, пишут РИА Новости.