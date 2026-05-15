 
В России и мире

На Земле началась новая магнитная буря

0

Магнитная буря обрушилась на Землю в пятницу и продолжится в субботу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, геомагнитное возмущение уровня G2 началось 15 мая в 6 часов утра и продолжалось до 9.00. Далее – до полудня – магнитосферное возбуждение сохранится, но будет не сильным и не превысит «желтой» отметки.

Затем космическая погода улучшится, в следующий раз к «желтой» отметке приблизится к 21 часу, а уже в 6 часов утра 16 мая на Земле произойдет новая магнитная буря уровня G1, которая продлится в течение трех часов, пишут РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026