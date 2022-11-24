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Пригородный поезд столкнулся с автомобилем в Подмосковье

Водитель «Газели» выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги, сообщает МЖД.

«На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля "Газель" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6910 сообщением Дубна-Москва. Столкновения избежать не удалось», - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что столкновение произошло в 16.55. Машинист применил экстренное торможение, но не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.

Движение между станциями Соревнование – Большая Волга временно приостановлено.