В России и мире

Путин прокомментировал слухи о «поглощении» Белоруссии со стороны России

Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Белоруссии, заявил, что у РФ нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности.

Президенты России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

«Эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики», - цитирует Путина РИА Новости.

Президент России отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях.

«Все остальное - это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все», - сказал Путин.