В России и мире

Умерла модельер Вивьен Вествуд

В Лондоне умерла британский модельер Вивьен Вествуд на 82-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на ее страницу в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена).

Фото: открытые источники

«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными», — говорится в публикации.

Вествуд считают основателем стиля панк в высокой моде. Она родилась в 1941 году под фамилией Свайр, работала школьной учительницей, а затем швеей. Вместе с дизайнером одежды Малкольмом Маклареном открыла магазин одежды Let It Rock (1971), а спустя год они переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die, после чего изменили акцент в стиле одежды на рокерско-байкерский. Как указывается на сайте нью-йоркского Метрополитен-музея, Вествуд и Макларен сыграли важную роль в определении и маркетинге панк-образа в момент его популяризации среди жителей Лондона.

«Это изменило то, как люди выглядели. Я была мессией по отношению к панку, пытаясь понять, можно ли каким-то образом внести свой вклад в систему», — говорила модельер.

К декабрю 2022 года модельный дом Vivienne Westwood располагает магазинами по всему миру: в Великобритании, США, Франции, Италии, Японии, Тайване, Гонконге, Китае, Сингапуре, Гуаме и Южной Корее.