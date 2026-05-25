 
В России и мире

Митрополита Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков

0

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков, сообщил один из его помощников.

«В 10:30 начался допрос Владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления —хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали все личные вещи», — рассказал собеседник РИА Новости.

Этой ночью митрополита посетил адвокат, а также российский консул, который смог оценить условия содержания и все проверить, добавил он.

Сам клирик назвал произошедшее провокацией.

Митрополит Иларион — один из наиболее известных священнослужителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024-й — глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. Сейчас он служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026