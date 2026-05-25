Митрополита Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков, сообщил один из его помощников.

«В 10:30 начался допрос Владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления —хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали все личные вещи», — рассказал собеседник РИА Новости.

Этой ночью митрополита посетил адвокат, а также российский консул, который смог оценить условия содержания и все проверить, добавил он.

Сам клирик назвал произошедшее провокацией.

Митрополит Иларион — один из наиболее известных священнослужителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024-й — глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. Сейчас он служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах.