Несколько крупных взрывов зарегистрировали на Солнце на прошедших выходных

Наблюдающие окрестности Солнца коронографы зафиксировали на выходных массовые выбросы солнечной плазмы в космическое пространство, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, ещё не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность. Угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после 2-3 недельного относительного затишья», - отметили ученые.

Отмечается, что часть крупных солнечных пятен с обратной стороны в настоящее время вышла на обращенную к Земле сторону, но активности пока не проявляет.

«В последние дни перед их появлением наблюдавший их на обратной стороне космический аппарат Solar Orbiter фиксировал здесь быстрые процессы распада, поэтому есть вероятность, что к Земле вышли "обломки" без энергии. С физической точки зрения такие выводы делать преждевременно, но, тем не менее, прямых угроз на данный момент не видно. Вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне по расчетам пока держится в диапазоне 5-10 %, что для текущего состояния активности является низким значением. Исходные ожидания были хуже. В общем, энергия на Солнце появилась. В ближайшие дни будем смотреть, сколько из неё достанется Земле, а сколько уйдёт соседям по Солнечной системе», - добавили ученые.