В России и мире

Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма

Первое место в рейтинге занял Париж, следует из совместного исследования Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Oxford Economics и Visa. Вклад отрасли в экономику французской столицы составил почти 36 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР. Серебро досталось Пекину, а бронза — Орландо. В топ-10 также вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Токио, Мехико и Лондон.

«Исследования WTTC показывают, что популярность городского туризма восстанавливается. И тому есть объективные причины: такие направления могут предложить туристам большее разнообразие вариантов размещения, активностей, развлечений и шопинга», — отмечают в ассоциации.

Кроме того, в компании сделали прогноз самых «зарабатывающих» городов на 2032 год. Согласно выводам аналитиков, через 10 лет список возглавит Пекин, а Париж опустится на третье место. Вторую строчку займет Шанхай, четвертым станет Орландо, а на пятой так и останется Лас-Вегас.