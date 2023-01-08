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Фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО создадут в России

В России создадут специальный Фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации, сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

Он будет координировать решение всех социальных вопросов. Фонд должен работать по принципу одного окна, за каждым человеком должен быть закреплен соцработник, подчеркнул президент.

Отделения Фонда уже в этом году развернут во всех регионах страны, пишет РИА Новости.

Создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности со всех органов власти, указал Путин.