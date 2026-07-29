Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Финляндия предупредила, что со следующего года обрежет кабели связи, идущие в Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи», — говорится в публикации.

По словам одного из собеседников издания, Fingrid намерена обрезать кабель и разобрать опоры. Другой источник объяснил это решение тем, что после прекращения поставок электроэнергии в Финляндию в 2022 году обслуживать опоры только поддержания интернет-трафика стало невыгодно и финской компании, и «Россетям».

В «Россетях» подтвердили, что участок ЛЭП ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми работает в режиме ограниченной эксплуатации, энергопереток по нему остановлен. Представитель компании добавил, что сведений о состоянии инфраструктуры на территории Финляндии у них нет, а российский участок переориентируют для решения задач отечественной электроэнергетики.

При этом, по словам источников газеты «Коммерсантъ», с 2022 года на транзит через Финляндию приходится 60-70 процентов зарубежного трафика, а на ЛЭП — почти треть всех линий связи на этом направлении.

Сейчас российские операторы обсуждают с финским телекомом возможные альтернативные маршруты. Прекращение работы линий на финском направлении может ухудшить качество связи на российском Северо-Западе, но операторы смогут перенаправить трафик через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели. Однако это снизит резервирование сети и потребует перенастройки маршрутов, пишет РИА Новости.