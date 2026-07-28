Почти 60 мирных жителей погибли за неделю в субъектах РФ от ударов Вооруженных сил Украины, еще свыше 430 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ранее посол сообщал, что 500 жителей РФ за неделю впервые с начала конфликта пострадали от ударов со стороны украинских войск, в сутки в среднем до 70 человек становились жертвами украинской агрессии. По его словам, за неделю от агрессии ВСУ ранен 21 ребенок, семь из них погибли.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе 7 детей. <…> Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате атак Киева было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях», - сказал Родион Мирошник, уточнив, что 91% от общего числа пострадавших жителей РФ - 447 мирных жителей - получили увечья от налетов дронов Киева.

По его словам, украинские войска, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медучреждениям и санитарному транспорту.

«В Белгородской области ударом дрона был поврежден корпус районной больницы в поселке Октябрьский. В Херсонской области в городе Алешки сразу два санитарных автомобиля подорвались на мине. Водитель одной из автомашин получил тяжелые ранения и, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. В ДНР в Горловке от удара дрона по автомобилю скорой помощи пострадали трое медицинских работников и пациент», - сообщил посол.

Он добавил, что противник при помощи БПЛА также продолжал дистанционно минировать территории российских субъектов. «В Херсонской области при подрывах на минах погибли два мирных жителя. В ДНР в городе Селидово из-за детонации, запрещенной к применению противопехотной мины "Лепесток" пострадал 80-летний мужчина. Еще один мирный житель получил травму в Курской области», - уточнил Родион Мирошник в ходе беседы с ТАСС.

Всего, по его словам, Киев за неделю выпустил по территории РФ почти 7,2 тысяч боеприпасов.