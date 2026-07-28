Почти 60 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ

Почти 60 мирных жителей погибли за неделю в субъектах РФ от ударов Вооруженных сил Украины, еще свыше 430 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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Ранее посол сообщал, что 500 жителей РФ за неделю впервые с начала конфликта пострадали от ударов со стороны украинских войск, в сутки в среднем до 70 человек становились жертвами украинской агрессии. По его словам, за неделю от агрессии ВСУ ранен 21 ребенок, семь из них погибли.
По его словам, украинские войска, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медучреждениям и санитарному транспорту.
Он добавил, что противник при помощи БПЛА также продолжал дистанционно минировать территории российских субъектов. «В Херсонской области при подрывах на минах погибли два мирных жителя. В ДНР в городе Селидово из-за детонации, запрещенной к применению противопехотной мины "Лепесток" пострадал 80-летний мужчина. Еще один мирный житель получил травму в Курской области», - уточнил Родион Мирошник в ходе беседы с ТАСС.
Всего, по его словам, Киев за неделю выпустил по территории РФ почти 7,2 тысяч боеприпасов.