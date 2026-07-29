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В «Росатоме» рассказали про расширение сотрудничества с Бразилией

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«Росатом» увеличил обработку урана для Бразилии на 25%, заявили в госкорпорации.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Новым этапом партнерства стал 2025 год, когда «Росатом» выиграл открытый тендер на конверсию уранового концентрата, добытого в Бразилии на месторождении Каэтите в штате Баия. Важно отметить, что в июне 2026 года стороны подписали дополнительное соглашение, увеличив объем этого контракта на 25%. Это показывает, что сотрудничество не просто продолжается, но и постепенно расширяется», — подчеркнули в «Росатоме».

В компании напомнили, что в декабре 2022 года стороны подписали пятилетний контракт, согласно которому «Росатом» стал поставщиком обогащенного урана для единственной в Бразилии АЭС «Ангра». Россия — мировой лидер по обогащению урана, пишут «Известия».

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