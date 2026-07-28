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Россиянке спасли глаз после укуса собаки

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После укуса собаки жительница Вологодской области попала в областную офтальмологическую больницу с тяжелой травмой верхнего века левого глаза. О случае сообщили в министерстве здравоохранения Вологодской области.

Повреждение оказалось серьезным. Но женщина быстро обратилась за медицинской помощью, и это позволило снизить риск инфекции и других осложнений.

За операцию взялись специалисты первого микрохирургического отделения. Как рассказал врач-офтальмолог Степан Логиновский, пациентке ушили рану и выполнили сложную пластическую реконструкцию века. Перед хирургами стояла непростая задача: восстановить поврежденные ткани, сохранить подвижность века и добиться его правильного смыкания, пишет Vologda-poisk.ru.

С задачей справились. По словам медиков, функция века полностью восстановлена, зрение не пострадало, а оставшийся косметический дефект практически незаметен.

Впереди у пациентки реабилитация. В региональном Минздраве добавили, что с начала 2026 года специалисты Вологодской областной офтальмологической больницы уже выполнили 123 высокотехнологичные операции.

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