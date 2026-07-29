За прошедшие сутки в РФ уничтожили 407 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 407 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 28 июля до 8:00 29 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 28 июля, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля, были уничтожены 295 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.