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На острове Кюсю в Японии произошли два мощных землетрясения

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На острове Кюсю зарегистрировали два сильных землетрясения, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.

Первое, магнитудой 7,1, произошло около 16:27 по местному времени. Очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине около десяти километров.

Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро объявили угрозу цунами. По прогнозу, высота волны может достичь метра.

Второе землетрясение зафиксировали в том же районе в 17:08, очаг залегал «на небольшой глубине». Магнитуда составила 6,1.

По информации телеканала NHK, в Кумамото пострадали более 50 человек. После толчков загорелись несколько зданий и как минимум одно обрушилось, повреждено покрытие на скоростной трассе. Несколько районов остались без света.

Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Глава правительства Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить последствия и поставить на первое место спасение людей, пишет РИА Новости

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