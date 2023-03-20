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Мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре установили в России

Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, пролетев из Кировска Мурманской области и приземлившись в Хатанге Красноярского края и преодолев 2540 километров, сообщается в Telegram-канале Конюхова.

Фото здесь и далее: Фёдор Конюхов / Telegram

«В ходе трансконтинентального перелета воздушный шар "ФосАгро" под управлением Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Таким образом, теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре - принадлежат России», - приводит сообщение РИА Новости.

Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат на высоте от трех до шести километров прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.

«Преодолев плато Путорана, известное суровыми погодными условиями, 26 марта в 3.24 мск аэростат "ФосАгро" совершил ювелирную посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного на территории Красноярского края, на 72 градусе северной широты!» - отмечается в сообщении.

Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах.

Более того, выполнен самый продолжительный полёт на тепловом аэростате за Полярным кругом – всю рекордную дистанцию полёт проходил в коридоре 67 – 72 градусов северной широты.

Свой рекордный перелёт Фёдор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность - ДРОЗД» - ключевого социального проекта компании «ФосАгро», ставшей генеральным партнёром экспедиции. По её заказу для трансконтинентального полёта был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тысяч кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета составила 5820 метров, максимальная скорость 109 км в час.