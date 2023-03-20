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Крыса напала на двоих детей и покусала их в российском регионе

Крыса напала на двоих детей и покусала их в Волгоградской области. Родители одного ребенка срочно обратились за антирабической помощью, вторую девочку врачи не могут найти.

В Урюпинске врачи пытаются найти ребенка, пострадавшего от укуса крысы. В Урюпинской районной станции по борьбе с болезнями животных сообщили, что в конце марта на площадке для сбора мусора у домов по улице Матросова двое детей увидели крысу и пытались поиграть с ней. Грызун проявил агрессию и напал на них, пишет RuNews24.ru.

Родители девятилетнего мальчика срочно обратились за антирабической помощью в Урюпинскую ЦРБ. С их слов, вместе с сыном от укуса пострадала еще девочка, но где этот ребенок и что с ним, никому не известно. Вероятно, что напавшая на детей крыса была больна бешенством. Сейчас пострадавшую разыскивают для для проведения курса антирабической вакцинации против бешенства.