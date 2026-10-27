Международный день школьных библиотек отмечается сегодня

Международный день школьных библиотек (англ. International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём каждый год он посвящён определённой теме.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек (англ. International Association of School Librarianship, IASL) Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. В октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек (англ. International School Library Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке».

Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли долговременные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение всего месячника.

Важно помнить, что школа играет не последнюю роль в приобщении детей к книге. Но здесь нужны усилия не только учителей, но и библиотекарей. Причем школьная библиотека — это не только хранилище учебников, сегодня она становится центром внеурочной и проектной деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства, где есть удобный и современный доступ к знаниям — к традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной и научной литературы.

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека — на повестке дня». В тот год была заложена основа традиционной программы месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников (конкурсы, конференции, выставки, сборы книг), их родителей и учителей.

Эти традиции празднования сохраняются и сегодня и приобретают все более массовый характер. Ведь вопреки мнению, что развитие цифровых технологий пагубно влияет на желание детей читать литературу, книга не теряет своей актуальности. Так, по данным ВЦИОМ на лето 2025 года, российские школьники готовы читать в среднем 13 книг в год, не считая учебников!

Напомним, что кроме международных дня и месячника школьных библиотек, российские школьные библиотекари наравне со всеми своими коллегами отмечают профессиональный праздник весной — Общероссийский день библиотек приходится на 27 мая, пишет calend.ru.