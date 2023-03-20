Теракт в петербургском кафе организовали спецслужбы Украины

Организатором взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), являются украинские спецслужбы и их агентура в среде российской оппозиции.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами полиции установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в г. Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим ("Владлен Татарский") и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», - приводит «Интерфакс» заявление ведомства.
Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца.
Напомним, при взрыве пострадал пскович Вячеслав Леушин.