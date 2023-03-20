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Теракт в петербургском кафе организовали спецслужбы Украины

Организатором взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), являются украинские спецслужбы и их агентура в среде российской оппозиции.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами полиции установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в г. Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим ("Владлен Татарский") и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», - приводит «Интерфакс» заявление ведомства.

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Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца.

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Напомним, при взрыве пострадал пскович Вячеслав Леушин.