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Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Петербурге на статью о теракте

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на террористический акт, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова.

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«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ, внесена в реестр НКО-иноагентов). Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков», - добавили в ведомстве.