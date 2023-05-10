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Мемориал погибшим в блокадном Ленинграде установят к 80-летию освобождения города

В Ленинградской области собираются открыть мемориальный комплекс в память о мирных советских гражданах, которые погибли во время блокады Ленинграда. Его откроют в 2024 году к 80-летию освобождения города, заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

С идеей увековечить память погибших мирных граждан в 2020 году он вместе с председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал идею, пишет издание FlashNord.

По словам Сергея Нарышкина, создание мемориала идет полным ходом. Отмечать 80-летие освобождения Ленинграда от блокады будут 27 января 2024 года.