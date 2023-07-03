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Угроза распространения сибирской язвы в России исключена – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы после случаев заражения ею в Туве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в Барун-Хемчикском районе республики сибирская язва была выявлена у одного местного жителя. В ходе наблюдения за контактными диагноз подтвердился еще у трех человек, которые принимали участие в разделке туши лошади, пишет FlashNord.

Пострадавших госпитализировали, они получают всю необходимую медицинскую помощь. В очаге сибирской язвы в Туве проводит профилактику противоэпидемический отряд Роспотребнадзора.

«Сибирская язва не передается от человека к человеку», – добавили в ведомстве.