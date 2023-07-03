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В России и мире

Россиянин облил автомобиль бывшей жены кислотой

12.07.2023 11:20|ПсковКомментариев: 0

Бывший муж жительницы Калуги облил автомобиль женщины кислотой. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. 

Калужанка обратилась в полицию и рассказала, что её машина была повреждена, сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 45-летний житель Калужской области, бывший муж заявительницы. После развода отношения супругов испортились, они часто конфликтовали, пишет Kaluga-poisk

Мужчина приехал в Калугу и нашел припаркованный у дома автомобиль бывшей жены. Он облил транспортное средство кислотой и сбежал. Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, пока он находится под подпиской о невыезде.

Теги: #семья #любовь
Источник: Псковская Лента Новостей
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